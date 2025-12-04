Achille Lauro è pronto a stupire un' ultima volta il Senato di X Factor 2025

Achille Lauro alla finalissima di X Factor 2025 è pronto a stupirci davvero. Manca poco alla diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, dalle 21 su Sky, Now e Tv8 in chiaro, e già sentiamo la tensione salire per i cantanti in gara: PierC della squadra di Gabbani, Delia di Jake La Furia, Rob di Paola Iezzi e di eroCaddeo per Achille Lauro. Un poker d'assi. E se ciascuno dei giudici avrà in serbo sorprese cariche di tensione ed emozione, sappiamo per certo su quale dettaglio, che potremmo definire apotropaico, Achille Lauro farà affidamento per l'outfit della serata finale della diciannovesima edizione del talent vocale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Achille Lauro è pronto a stupire un'ultima volta il Senato di X Factor 2025

