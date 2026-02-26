Pagelle Fiorentina Jagiellonia | Fagioli e Kean salvano la Viola ma quanti brividi e quanti errori VOTI

Durante il match tra Fiorentina e Jagiellonia, alcuni giocatori si sono distinti, mentre altri hanno commesso errori che hanno influito sull’andamento della partita. Le valutazioni sui protagonisti rivelano momenti di lucidità e di difficoltà, con alcune prestazioni che hanno tenuto vivo l’interesse fino all’ultimo minuto. La gara si è conclusa con un punteggio che testimonia le tensioni e le opportunità vissute sul campo.

Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su Lautaro Onana, rebus futuro: l’ex Inter ha le idee chiare ma.C’è un ostacolo sul suo sogno in vista della prossima estate! Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Sassuolo,... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Fiorentina Jagiellonia: Fagioli e Kean salvano la Viola, ma quanti brividi (e quanti errori) VOTI Leggi anche: Pagelle Como Fiorentina: Fagioli brilla, Kean non sbaglia, Morata perde la testa! I VOTI Fiorentina Udinese, le pagelle viola: Parisi il migliore, un jolly prezioso. Bene Fagioli e KeanFirenze, 21 dicembre 2025 – Ecco le pagelle della Fiorentina nella vittoria per 5-1 contro l’Udinese. Temi più discussi: Jagiellonia-Fiorentina 0-3, gol e highlights: la decidono Ranieri, Mandragora e Piccoli; Fiorentina-Jagiellonia: probabili formazioni, quando si gioca e dove vederla; Fiorentina-Pisa 1-0, pagelle e tabellino: Kean ancora a segno, Fagioli rischia ma illumina, Ranieri insuperabile, Iling-Junior spreca l'occasione; Fiorentina-Pisa, le pagelle di CM: il vero Kean, Fagioli da Nazionale. Canestrelli, quanti disastri. Fiorentina-Jagiellonia 2-4, le pagelle della partita di Conference LeagueNel ritorno del playoff di Conference, servono i supplementari alla Fiorentina per eliminare lo Jagiellonia, che nei tempi regolamentari ribalta lo 0-3 dell'andata: finisce 2-4 e viola agli ottavi. De ... sport.sky.it Fiorentina horror show contro lo Jagiellonia: Kean e Fagioli salvano Vanoli ai supplementariIncredibile serata di pura sofferenza al Franchi, dove la Fiorentina flirta con il disastro sportivo prima di strappare la qualificazione agli ottavi di Conference League nel secondo tempo supplementa ... fantacalcio.it Fiorentina-Jagiellonia 2-4 d.t.s, le pagelle: si salva solo Fagioli, fioccano i 4 nei viola x.com Le pagelle del match fra ACF Fiorentina e Pisa Sporting Club #SerieA #AcfFiorentina #PisaSC facebook