Milano | visita guidata completa alla basilica di Sant' Ambrogio

Scopri la storia e l'arte della Basilica di Sant'Ambrogio, uno dei simboli più importanti di Milano. Questa visita guidata ti condurrà nel cuore delle origini cristiane della città, svelando i tesori e i segreti di questa storica basilica, testimonianza del passato religioso e culturale milanese. Un'esperienza imperdibile per appassionati e curiosi.

Un viaggio nel cuore delle origini cristiane di Milano, alla scoperta di uno dei suoi tesori più preziosi: la Basilica di SantAmbrogio.Fondata nel 386 d.C. dal Vescovo Ambrogio, la basilica sorge su un’antica area di sepolture cristiane e custodisce capolavori senza tempo: il celebre sarcofago. Milanotoday.it

