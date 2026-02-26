Oroscopo di oggi 26 febbraio 2026 | energie in movimento e scelte decisive per tutti i segni

La giornata si apre con un cielo dinamico che invita all’azione ma chiede anche lucidità. In amore servono parole chiare, nel lavoro coraggio e strategia. Scopri cosa riservano le stelle al tuo segno. Giornata intensa e produttiva. Hai voglia di fare e di dimostrare quanto vali, ma evita scontri inutili con colleghi o superiori. In amore serve più ascolto: non tutto si risolve con l’impulsività. Il ritmo rallenta e non è un male. Approfittane per riflettere su una scelta economica o professionale. In coppia cerca stabilità, mentre i single potrebbero rivalutare una conoscenza recente. Comunicazione al centro di tutto. Ottimo momento per chiarimenti, colloqui o nuove proposte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

