Oroscopo di oggi 23 febbraio 2026 | energie in movimento e scelte decisive per tutti i segni

L'oroscopo di oggi, 23 febbraio 2026, rivela che le energie in movimento spingono tutti i segni a prendere decisioni importanti. La posizione dei pianeti favorisce chiarimenti nelle relazioni e nelle questioni professionali. Le persone sentono il bisogno di affrontare le situazioni rimaste in sospeso e di fare scelte decisive. La giornata si presenta come un'opportunità per agire con maggiore chiarezza e determinazione. È il momento di mettere in pratica le intuizioni acquisite.