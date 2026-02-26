Operazione antidoping dei NAS tra Lucca e Cosenza smantellato traffico di anabolizzanti | 33 denunciati

I carabinieri dei NAS hanno condotto un’operazione tra Lucca e Cosenza, fermando un traffico di sostanze dopanti. Sono state denunciate 33 persone e sequestrate più di 650 confezioni di anabolizzanti. Due indagati sono stati colpiti da misure cautelari tra Capannori e Cassano allo Jonio. L’attività ha portato alla scoperta di un’organizzazione che gestiva il mercato illecito.

Due indagati sono stati colpiti da misure cautelari in seguito a un'operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, che ha portato alla luce un presunto traffico di farmaci anabolizzanti tra Capannori (Lucca) e Cassano allo Jonio (Cosenza). L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia, è stata avviata per contrastare la commercializzazione illecita di sostanze anabolizzanti e ha visto l'impiego di sofisticate tecniche investigative. Le indagini e le operazioni dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione ha avuto luogo nella prima mattinata del 26 febbraio 2026 nei comuni di Capannori (LU) e Cassano allo Jonio (CS).