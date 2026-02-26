Operazione Nas | 53 denunciati nel traffico di anabolizzanti

Smantellato un traffico di anabolizzanti tra Calabria e Lucchesia: 53 denunciati e due misure cautelari. All’alba di oggi, 26 febbraio 2026, i carabinieri del Nas di Firenze hanno sferrato un colpo decisivo a un lucroso traffico di sostanze anabolizzanti che collegava la Calabria alla Lucchesia. L’operazione, coordinata dalla procura di Pistoia e supportata dai colleghi di Cosenza, ha portato all’arresto di un 36enne di Cassano allo Jonio e all’obbligo di dimora per un 50enne di Capannori. In totale, sono state denunciate 53 persone, accusate di commercializzazione di sostanze anabolizzanti e ricettazione. L’indagine, iniziata nel febbraio 2024, ha svelato un complesso sistema di importazione di farmaci anabolizzanti clandestini dalla Bulgaria, gestito dall’uomo di Cassano allo Jonio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Traffico di anabolizzanti, tolta la licenza di tiro sportivo al culturistaPer i giudici amministrativi la ricettazione in un giro di farmaci non indica automaticamente inaffidabilità con le armi.