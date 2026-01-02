Venti nuovi posti alla residenza Maria Teresa | ecco l’ok del Comune | Una risposta concreta ai bisogni della nostra comunità

Il Comune di Casalgrande ha approvato l’ampliamento della Residenza Maria Teresa, autorizzando dieci nuovi posti di centro diurno assistenziale e dieci posti di comunità alloggio per anziani. Con il parere favorevole dell’Ausl di Reggio, questa misura mira a rispondere meglio ai bisogni della comunità, aumentando la capacità di accoglienza e offrendo servizi più adeguati per le persone anziane. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’assistenza residenziale nel territorio.

Dieci nuovi posti di centro diurno assistenziale per anziani e dieci posti di comunità alloggio per anziani sono stati autorizzati dall'amministrazione di Casalgrande dopo il parere favorevole dell'Ausl di Reggio: i nuovi posti si aggiungono ai 68 già attivi alla casa residenza anziani 'Madre Teresa' di Casalgrande Alto. "Siamo soddisfatti perché questo è un riconoscimento alla nostra costanza", dichiarano il sindaco Giuseppe Daviddi, l'assessore alla salute Domenico Vacondio e l'assessore alle politiche sociali Marco Cassinadri (foto). "Dopo l'apertura – spiegano – della struttura, da mesi in ogni occasione di confronto con il gestore e i referenti distrettuali-provinciali dell'Azienda sanitaria abbiamo ribadito la necessità di utilizzare pienamente tutti gli spazi disponibili".

Venti nuovi posti alla CRA “Madre Teresa” di Casalgrande Alto - Dieci nuovi posti di Centro Diurno assistenziale per anziani e dieci posti di Comunità alloggio per anziani sono stati autorizzati dall’Amministrazione comunale, a seguito di parere favorevole dell’Au ... sassuolo2000.it

Casalgrande aumenta i posti per gli anziani al centro diurno e alla casa di riposo - CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Dieci nuovi posti di Centro Diurno assistenziale per anziani e dieci posti di Comunità alloggio per anziani sono stati autorizzati dall’Amministrazione comunale di Casalg ... reggionline.com

