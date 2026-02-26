Ci sono anche due etichette della provincia di Siena e in particolare di Cetona tra le undici di olio extravergine Dop, Igp e bio selezionate per la finale del concorso nazionale ‘ Ercole Olivario ’ 2026, in programma il 21 e 22 aprile a Perugia, quattro delle quali accederanno anche alla premium list ‘Goccia d’Ercole’ dedicata alle piccole produzioni di eccellenza. Le finaliste sono state presentate e premiate nella Sala corsi della Camera di commercio di Firenze, tappa della road map delle selezioni regionali: alla selezione hanno partecipato 15 aziende con 18 oli. Menzione speciale ‘olio biologico’ all’extravergine Dop Terre di Siena di Podere Ricavo (Buoni o Del Buono Maria Pia) di Cetona, mentre il Podere Ricavo (sempre Cetona) è in finale per la categoria olio extravergine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Olivario’, Cetona in prima fila

