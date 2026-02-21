bechelloni e quel tempo a cetona

Nino Bechelloni, noto tra le famiglie di Cetona, è scomparso di recente, lasciando un vuoto tra gli abitanti. La sua morte ha suscitato l’interesse di diverse famiglie locali, tra cui quelle legate agli agrari e ai conservatori degli anni ’40. Bechelloni era legato a Toy e Notto Graziani, amici di lunga data. La sua scomparsa rappresenta un’assenza significativa per la comunità, che ricorda i momenti condivisi nel passato. La notizia si diffonde tra gli abitanti del paese.

Dunque Nino, fratello di Toy, amico di Notto (Graziani) se ne è andato. Nomi “ricercati” dalle 4- 5 famiglie degli “agrari” (laici, conservatori e liberali) che vivevano a Cetona negli anni a cavallo della guerra. Nino era il mio compagno di banco nella grande aula che ospitava oltre 30 bambini ordinati in tre file, nelle classi terza, quarta e quinta elementare con la maestra Rosa Barbanera. Lui aveva un anno meno di me (era del 1938). Era un raro scolaro anticipatario, che compensava i molti alunni ritardatari della classe che avevano saltato la scuola per il passaggio della guerra. Ricordo lo svolgimento di un tema all’inizio dell’anno scolastico.🔗 Leggi su Lanazione.it

Il ’Giorno del Ricordo’. Cerimonia a CetonaOggi alle 17,30, a Cetona, si svolge una cerimonia in Sala Ss.

Morto il professore Giovanni Bechelloni, docente innovativo e appassionatoIl professore Giovanni Bechelloni è morto a Firenze, lasciando un vuoto tra studenti e colleghi.

