Voghera nonno entra a scuola e schiaffeggia un alunno | indagini in corso
Episodio grave questa mattina alla scuola primaria Scuola primaria Leonardo da Vinci di Voghera, in provincia di Pavia. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, un uomo sarebbe riuscito a superare i controlli all’ingresso introducendosi nell’edificio subito dopo il suono della prima campanella. Una volta dentro, avrebbe raggiunto un bambino e lo avrebbe colpito con uno schiaffo, prima che l’insegnante potesse intervenire. L’azione sarebbe stata rapidissima: dopo il gesto, l’uomo si è allontanato in fretta, senza lasciare il tempo al personale scolastico di reagire. Immediata la presa di posizione della dirigente dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini, che comprende la primaria coinvolta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
