Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta genitori bis | è nato il piccolo Leonardo

La coppia Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta annuncia l’arrivo del secondo figlio a poche settimane dal matrimonio celebrato in gran. La coppia Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta annuncia l’arrivo del secondo figlio a poche settimane dal matrimonio celebrato in gran segreto La famiglia di Nicolò Zaniolo si allarga ancora una volta regalandoci una splendida notizia di cronaca rosa. Il calciatore e la moglie Sara Scaperrotta hanno dato il benvenuto al loro secondo bambino, Leonardo, nato ufficialmente il 24 febbraio 2026. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social della coppia, scatenando immediatamente un’ondata di affetto e auguri da parte di tifosi e follower che seguono da anni le loro vicende personali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

È nato Leonardo, il secondogenito di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta: ad annunciarlo è il calciatore stesso tramite un dolce post su Instagram.

Secondo fiocco azzurro per Nicolò Zaniolo: il calciatore e la moglie Sara Scaperrotta sono diventati genitori di Leonardo, nato il 24 febbraio. Nel 2021 era nato il primo figlio della coppia, Tommaso

