Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta è nato il secondo figlio

Fiocco azzurro per Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta. Il calciatore e la moglie sono diventati genitori per la seconda volta. Un altro maschietto dopo Tommaso, nato nel 2021 in un periodo non particolarmente felice per la coppia. Che, dopo aver attraversato diverse turbolenze, oggi è più felice e unita che mai. E così ha allargato il clan con la nascita del piccolo Leonardo. È nato il secondo figlio di Zaniolo e Sara Scaperrotta. Nicolò Zaniolo ha annunciato sui social la nascita di Leonardo, il secondogenito avuto da Sara Scaperrotta, la donna della sua vita. “Quanto sei bello”, ha scritto il giocatore dell’Udinese, pubblicando il primo scatto del bebè, venuto alla luce il 24 febbraio. Una foto in primo piano e in bianco nero, un’immagine di pura dolcezza. 🔗 Leggi su Dilei.it

