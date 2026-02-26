Nel week end scatta lo sciopero dei treni | il 27 e il 28 febbraio

Nel week end scatta lo sciopero dei treni. L'astensione dal lavoro durerà 24 ore, dalle 21 di venerdì alle 20.59 di sabato, e coinvolgerà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Italo e Trenord. Quanto ai treni regionali Trenitalia sono previste due fasce di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Se un treno è in viaggio a sciopero iniziato la regola è che l'arrivo a destinazione può essere garantito solo "se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale". In caso contrario il convoglio potrebbe fermarsi in una delle stazioni precedenti. Ci sono anche dei treni a lunga percorrenza garantiti (comprese le Frecce). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

