Occhiali smart nelle vicinanze | app che avvisa quando qualcuno ti registra

Nearby Glasses, un’app Android, ha generato attenzione perché avvisa gli utenti quando rileva occhiali smart nelle vicinanze. La causa risiede nell’aumento di dispositivi tecnologici indossabili che possono registrare o ascoltare conversazioni. L’app utilizza segnali Bluetooth per individuare questi occhiali e inviare notifiche immediate. La notizia si diffonde tra chi si preoccupa della privacy durante le interazioni quotidiane, soprattutto in ambienti pubblici.

un profilo sintetico presenta Nearby Glasses, un’applicazione per android che invia notifiche quando si rilevano occhiali intelligenti nelle vicinanze. l’applicazione analizza i segnali bluetooth pubblicitari, noti come advertising frames, per avvisare l’utente. l’app è disponibile sul Google Play Store e su github, offrendo una possibilità di sperimentazione per appassionati e sviluppatori, senza incorrere in installazioni complesse. nearby glasses: panoramica e funzionalità. la funzione centrale consiste nel rilevare occhiali intelligenti analizzando i frame pubblicitari di bluetooth low energy. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

