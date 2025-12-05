CortiSonanti il festival internazionale del cortometraggio di Napoli
Sarà il Cinema America Hall di Napoli a ospitare giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 18 la serata conclusiva della XVI edizione di CortiSonanti, il festival internazionale del cortometraggio diretto da Nicola Castaldo, Mauro Manganiello e Agostino Caprio. Organizzato da AlchemicartS con il sostegno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cortisonanti, dall’8 all’11 dicembre la sedicesima edizione del festival - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Secondo primapress.it
CortoLovere: da festival internazionale a produttore di cortometraggi - Madrina dell’edizione 2025, Cristina Comencini – Il presidente Fondazione della Comunità Bergamasca Osvaldo Ranica: “Un passo importante per promuovere il territorio in modo nuovo” Andiamo con ordine. Lo riporta bergamonews.it