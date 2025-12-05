Donne che camminano il mondo | al Mondadori Bookstore il viaggio femminile come atto di libertà

Appuntamento sabato 6 dicembre alle ore 18 al Mondadori Bookstore di Messina con la presentazione del libro “Donne che camminano il mondo” di Maria Grazia Patania (Another Coffee Stories), un'opera che esplora il tema del viaggio femminile come atto di libertà e autodeterminazione. Evento a cura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

