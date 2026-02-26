Mostra Female Zorba – Donne del Mondo | viaggio nella libertà femminile e nella sua energia indomabile

Domenica 1 marzo alle 18.30, la galleria House of Lucie di Ostuni ospiterà il vernissage della mostra “Female Zorba – Donne del Mondo” della fotoreporter greca Maro Kouri, che da oltre trent’anni viaggia con la macchina fotografica per catturare e raccontare la forza e la vitalità delle donne di diverse culture. La esposizione presenta una selezione di immagini che esplorano la loro energia e il desiderio di libertà.

OSTUNI - Domenica 1 marzo, alle 18.30, la galleria House of Lucie di Ostuni si terrà il vernissage della mostra "Female Zorba – Donne del Mondo" della fotoreporter greca Maro Kouri, artista che da oltre trent'anni attraversa il mondo con la macchina fotografica come bussola e come ponte tra.