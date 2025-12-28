Hojlund | Contento per i tre punti sono in squadra forte con giocatori forti

Dopo la vittoria contro la Cremonese, l’attaccante Rasmus Hojlund ha commentato l’esito della partita, sottolineando la forza della squadra e la soddisfazione per i tre punti conquistati. Le sue parole, rilasciate a DAZN, riflettono l’armonia del gruppo e la fiducia nel percorso condiviso. Questo intervento evidenzia l’importanza del lavoro di squadra e la determinazione del giovane attaccante nel proseguire la stagione.

Le parole dell'attaccante danese dopo la vittoria contro la Cremonese. Rasmus Hojlund, attaccante azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria sulla Cremonese.

Hojlund: «Ogni stagione ha la sua storia, all’Atalanta ero giovane, ora gioco con top player» - Le parole di Rasmus Hojlund e Matteo Politanodopo la vittoria del Napoli 2- ilnapolista.it

Cremonese-Napoli 0-2: super Hojlund, Conte chiude in bellezza il 2025 - CREMONA – Dopo il trionfo in Supercoppa, il Napoli ha confermato quanto di buono visto in Arabia anche in campionato. corrieredellosport.it

Supercoppa: Hojlund "contento per me e il Napoli, possiamo vincere un trofeo". L'attaccante danese, "aspetto presto in campo Lukaku, è un top player" #ANSA - facebook.com facebook

