Israele continua a espandersi in Cisgiordania record di insediamenti
Il gabinetto di sicurezza d’Israele ha approvato la proposta del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e del ministro della Difesa Israel Katz per 19 nuove colonie in Cisgiordania. Negli ultimi tre anni sono state in tutto 69 i nuovi insediamenti approvati. “Su questo terreno blocchiamo l’istituzione di uno Stato palestinese terrorista. Continueremo a sviluppare, costruire e a insediarci sulla tera del nostro patrimonio ancestrale”, ha annunciato Smotrich. In questi ultimi anni, durante la guerra a Gaza, è aumentato di molto sia il numero delle colonie sia quello degli “avamposti”. Il governo ha approvato 69 nuove colonie, incluse quelle più recenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Rebeya continua ad espandersi: arriva Elisir Libre, la skincare di Belén
Leggi anche: L'appello di Oxfam, Amnesty e Cospe a governo Meloni: "Stop a rapporti commerciali con insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania"
Israele continua a espandersi in Cisgiordania; Cisgiordania: El-Yousef (patriarcato latino), “sofferenze in continuo aumento. Patriarca Pizzaballa condona milioni di dollari di vecchi debiti scolastici delle famiglie; Israele ordina la demolizione di 25 edifici residenziali nel campo profughi della Cisgiordania; Israele approva la costruzione di nuovi insediamenti in Cisgiordania.
Israele continua a espandersi in Cisgiordania - Il governo ha approvato la creazione di 19 nuove colonie, con l'obiettivo di riprendersi le zone da cui si era ritirato nel 2005 ... ilpost.it
Israele continua a espandersi in Cisgiordania, record di insediamenti - L'articolo Israele continua a espandersi in Cisgiordania, record di insediamenti proviene da Metropolitan Magazine. msn.com
Israele ha approvato 19 nuovi insediamenti in Cisgiordania - Con questa approvazione, sono 69 gli insediamenti autorizzati negli ultimi tre anni, secondo un comunicazione dei servizi del dicastero delle Finanze guidato dal ministro di estrema destra Smotrich. editorialedomani.it
Israele continua a espandersi in Cisgiordania x.com
Israele continua con il genocidio a Gaza e le azioni colonialiste in Cisgiordania. L'esercito israeliano continua a violare l'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, tra rinnovati spari e bombardamenti di artiglieria. Ascolta su Radio Onda d’Urto. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.