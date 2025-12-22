Il gabinetto di sicurezza d’Israele ha approvato la proposta del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e del ministro della Difesa Israel Katz per 19 nuove colonie in Cisgiordania. Negli ultimi tre anni sono state in tutto 69 i nuovi insediamenti approvati. “Su questo terreno blocchiamo l’istituzione di uno Stato palestinese terrorista. Continueremo a sviluppare, costruire e a insediarci sulla tera del nostro patrimonio ancestrale”, ha annunciato Smotrich. In questi ultimi anni, durante la guerra a Gaza, è aumentato di molto sia il numero delle colonie sia quello degli “avamposti”. Il governo ha approvato 69 nuove colonie, incluse quelle più recenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele continua a espandersi in Cisgiordania, record di insediamenti

