Ecco le previsioni del tempo a Roma per venerdì 26 febbraio 2026 alle ore 19:15. Durante la giornata, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con alcune schiarite, mentre le temperature si manterranno stabili. Le condizioni atmosferiche saranno influenzate da correnti che attraversano la regione, portando variazioni nel clima nel corso della giornata. Le previsioni sono utili per pianificare le attività serali.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino non mi batte le coste che nulla è sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio nuvolosità variabile su tutti i settori Maggiori schiarite sul nord-ovest in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nuovi lungo la Pianura Padana al centro mattino tempo asciutto con qualche velatura in transito su Toscana Umbria Lazio e Marche al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo con qualche apertura sulle coste tirreniche serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi non vi basta.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 26-02-2026 ore 19:15

