Meteo Roma del 19-02-2026 ore 19 | 15

Il meteo di venerdì 19 febbraio 2026 ha mostrato condizioni stabili al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi su molte regioni italiane. Tuttavia, nel pomeriggio, le nuvole si sono intensificate sulla Toscana, portando qualche pioggia locale. La sera, le previsioni indicano un aumento della nuvolosità sul versante tirrenico, con piogge che arriveranno durante la notte. Le temperature si sono abbassate rispetto ai giorni precedenti, soprattutto al Nord e al Sud. La situazione rimane incerta nelle zone alpine e sulla Sardegna, dove si prevedono ancora alcuni cambiamenti.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutta regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo in serata non velocità in generale aumento al settentrione con locali piogge sulla Liguria peggiora mela notte con pioggia e temporali spartineve film sui 400 700 m al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito maggiori addensamenti sulla Toscana settentrionale al pomeriggio addensamenti nuvolosi sulla Toscana con locali piogge soleggiato Altrove di interrata nuvolosità in aumento Da ovest pioggia nella notte sul versante tirrenico al sud Al mattino tempo stabile console permanente maggiori addensamenti sulla Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo per la serata era notte nuvolosità in graduale aumento sul versante tirrenico con piogge in arrivo specie nelle ore notturne temperature minime in generale diminuzione massime in calo al nord centro sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo