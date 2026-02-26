Meteo Napoli le previsioni da oggi fino al weekend | cosa ci aspetta

Meteo Napoli: giornata quasi primaverile sul capoluogo partenopeo: temperature massime fino a 18°C, nuvolosità in progressiva dissoluzione nel corso della giornata con schiarite già dal pomeriggio. Venerdì 27 il quadro cambia. Meteo Napoli Secondo le previsioni di ilmeteo.it, Napoli si sveglia oggi, giovedì 26 febbraio, con nuvolosità sparsa che lascerà spazio nel corso della giornata a condizioni via via più favorevoli. Il pomeriggio sarà poco nuvoloso, mentre la sera il cielo si presenterà sereno. Temperature decisamente miti per il periodo: la minima toccherà i 10°C nelle prime ore del mattino, attorno alle 6.00, mentre il picco di 18°C è atteso per le ore 14. 🔗 Leggi su 2anews.it

