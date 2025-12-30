Il decreto sui vini dealcolati, firmato il 29 dicembre 2025, disciplina la produzione di queste bevande in Italia, risolvendo un vuoto normativo. Questa normativa permette alle imprese italiane di operare senza dover esportare all’estero, aprendo il mercato e regolamentando un settore in crescita. Tuttavia, il provvedimento ha anche riacceso il dibattito su aspetti quali qualità e regolamentazione.

Il 29 dicembre 2025 il Governo ha firmato il decreto interministeriale Mef-Masaf che finalmente disciplina la produzione di vini dealcolati in Italia, sbloccando un vuoto normativo che aveva finora costretto molte imprese italiane a produrre i vini senz’alcol all’estero. Le associazioni di categoria hanno salutato la norma come un’opportunità per competere sui mercati internazionali e intercettare una domanda in crescita, soprattutto nel segmento no-alcohol e low-alcohol: « Sono sempre di più – ha commentato Paolo Castelletti di UIV – le imprese italiane pronte a investire sulla categoria dei dealcolati, e questo provvedimento rappresenta una svolta per operare in condizioni di parità competitiva rispetto agli altri produttori europei. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il decreto sui dealcolati apre il mercato ma riaccende il dibattito

Leggi anche: Decreto sulla disciplina scolastica: così si riaccende il dibattito su nodi irrisolti

Leggi anche: Vini dealcolati: licenze, accise e dove produrli. Ecco in anteprima cosa dice il decreto del governo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Approvato il decreto per la produzione e tassazione dei vini dealcolati in Italia; Vino dealcolato, ecco il decreto “fiscale” che sblocca la produzione anche in Italia; Vini dealcolati, un decreto porta l’Italia nel mercato no-lo; Vino, Castelletti (UIV): Ok a decreto dealcolati buona notizia dopo anno travagliato.

Vini dealcolati. Il nuovo decreto apre il mercato alle cantine italiane: “Opportunità strategica” - Il via libera al decreto interministeriale MEF–MASAF che autorizza la produzione italiana di vini dealcolati e parzialmente dealcolati segna una svolta per il settore vitivinicolo nazionale. foodaffairs.it