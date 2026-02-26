Durante una puntata di Casa Vessicchio, Fedez e Marco Masini hanno condiviso alcuni momenti divertenti legati alla loro esibizione a Sanremo. Masini ha espresso la sua emozione nel vedere in platea il direttore sportivo di una squadra di cui è grande tifoso, sottolineando quanto questa presenza lo abbia colpito durante l’evento. La chiacchierata si è arricchita di battute e ricordi legati alla partecipazione musicale.

Ospiti di Casa Vessicchio, Fedez e Marco Masini scherzano sulla loro esibizione a Sanremo. Il cantante nato a Firenze non ha nascosto la sua emozione per la presenza all'Ariston del direttore sportivo della Fiorentina (squadra di cui è grande tifoso) Fabio Paratici. Fedez sorride e scrive sui social: "Grazie a Marco Masini adesso tifo solo Fiorentina". (Instagram@fedez). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Masini e il siparietto con Fedez: "Emozionato per la presenza di Paratici"

Fedez-Masini, coppia a Sanremo con il loro "Male necessario". Di cosa parla la canzoneFirenze, 15 dicembre 2025 – Fedez e Marco Masini tornano insieme sul palco del Teatro Ariston per il 76esimo Festival di Sanremo.

Fedez: il divorzio, la fidanzata, il progetto con Masini. Tutto su di luiFedez e Marco Masini sono tornati fianco a fianco sul palco dell'Ariston, ma stavolta in gara, con Male necessario.

Sanremo 2026: Marco Masini e Fedez arrivano al Quirinale per fare visita al presidente Mattarella

Temi più discussi: Diretta Sanremo 2026 prima serata: i cinque vincitori della prima serata sono Serena Brancale, Arisa, Fulminacci, Ditonellapiaga e Fedez e Masini; Sanremo, diretta prima serata: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini nella top 5 (in ordine sparso); Sanremo, da 'Repupplica' al nome sbagliato e poi Marco se ne è andato: gli strafalcioni sul palco, anche quelli 'fake'; Sanremo 2026 al via. La prima classifica provvisoria: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini.

Fedez e Marco Masini - Male necessario: testo e significato del brano in gara a Sanremo 2026Ecco il testo e il significato di Male necessario, il brano di Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026. Un'intensa ballata tra rap e melodia che esplora la fragilità, il dolore e il riscatto di due gene ... cosmopolitan.com

Sanremo, diretta prima serata: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini nella top 5 (in ordine sparso)Si alza il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. A partire dalle 20.40, Carlo Conti darà il via alla kermesse, accompagnato dalla co-conduttrice Laura Pausini e, solo ... ilmessaggero.it

Simpatico siparietto tra Marco Masini e Fiorello, il quale ha videochiamato il cantante che ha rivelato un particolare. Queste le parole di Marco Masini: "Ho chiesto direttamente a Carlo Conti di poter cantare mercoledì invece che di giovedì, perché c’è la Fior facebook