Fedez e Marco Masini sono tornati fianco a fianco sul palco dell'Ariston, ma stavolta in gara, con Male necessario. Un sodalizio nato nel 2025 proprio a Sanremo, durante la serata delle cover, e che oggi si trasforma in un progetto condiviso per il Festival 2026. Per il rapper di Rozzano sarà la terza partecipazione tra i Big; per Masini la decima. Alla base dell'intesa la volontà di far dialogare due generazioni diverse ma, a quanto pare, sorprendentemente allineate, almeno sul piano narrativo. "Se non ci fossimo incontrati per il Sanremo pregresso, forse oggi non saremmo qui", ha confessato Fedez durante lo speciale Sarà Sanremo su Rai 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fedez: il divorzio, la fidanzata, il progetto con Masini. Tutto su di lui

Leggi anche:

“La fidanzata di Fedez Giulia Honegger è incinta”, rispunta il gossip su Fedez padre per la terza volta

Fedez, con lui a Sanremo la fidanzata Giulia Honegger: “Lei gli porta serenità”

Fedez canta BELLA STRONZA assieme a MARCO MASINI al concerto di MILANO

Temi più discussi: Fedez, chi è il rapper: età, altezza, dove vive, gli attacchi di panico, la separazione da Chiara Ferragni e la (presunta) gravidenza...; Giulia Honegger, chi è la nuova fidanzata di Fedez dopo il divorzio da Chiara Ferragni; Fedez e Marco Masini, a Sanremo 2026 con la canzone Male necessario; Fedez a Sanremo 2026, il disegno con dedica: Sempre con me. Il rapper e i suoi tifosi speciali.

Giulia Honegger, chi è la nuova fidanzata di Fedez dopo il divorzio da Chiara FerragniÈ originaria di Milano e ha creato un brand di abbigliamento con la migliore amica. Dal 2025 è accanto al rapper, che è pronto per Sanremo. E circolano voci di una sua possibile gravidanza ... corriere.it

Fedez, chi è il rapper: età, altezza, dove vive, gli attacchi di panico, la separazione da Chiara Ferragni e la (presunta) gravidenza della compagnaFedez torna a Sanremo 2026 dopo un anno difficile. Il divorzio con Chiara Ferragni e gli attacchi di panico avuti lo scorso anno avevano fatto preoccupare i fan già nella ... ilmessaggero.it

Un piccolo mantra per ricordare e non dimenticare che le tempeste che si affrontano nell’arco della vita possono essere anche delle opportunità. ” Con queste parole Fedez ha voluto spiegare il senso di “Male necessario”, la canzone che ha portato a Sanrem - facebook.com facebook