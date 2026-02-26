Maratone di musica, outfit, polemiche e standing ovation per una carrellata di serate che, fino a sabato, terrà milioni di italiani incollati alla tv. Già: quando parte Sanremo, il telecomando diventa sacro e la cucina deve adeguarsi. Il Festival va ‘gustato’ in ogni senso. Vietato dunque restare ai fornelli mentre sul palco si gioca la classifica. Meglio organizzarsi con piatti intelligenti: veloci, golosi, strategici. E, perché no, anche “tematici” se si fa il tifo per un artista in particolare. Ecco un percorso tra sgranocchi irresistibili e ricette più identitarie. Perché a Sanremo si vota, si commenta. Ma si mangia anche. Piatti veloci ma gustosi: missione zero stress La parola d’ordine è praticità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maratona Sanremo: cosa mangiare davanti alla tv? Idee per un menù senza stress e piatti ‘da tifo’

Come mangiare a Natale senza stress (e senza far impennare la bilancia)Partiamo con una domanda da 1 milione di dollari: “Riuscirò a mangiare nel periodo delle vacanze senza fare impennare la bilancia?” Allora, io non so...

Cosa si lascia da mangiare alla befana?Cosa si lascia da mangiare alla befana è questione dibattuta, perché intorno al rito della calza si tramanda un corredo di offerte alimentari che...

Temi più discussi: Cosa ordinare su Glovo o Just Eat a Torino per la settimana del Festival di Sanremo: tra burger, cinese, pizza e gelati spunta la merenda sinoira per la maratona Tv; Cosa mangia la redazione del Gambero Rosso mentre guarda Sanremo; Sanremo, dalla voce alla postura: Prepararsi come per una maratona; Sanremo 2026 | la maratona vocale che stressa i cantanti.

Cibi scomodi, rumorosi e poco televisivi: cosa evitare quando guardiamo il Festival di Sanremo?Se non volete rovinare la visione del Festival di Sanremo dovete assolutamente evitare tutti quei cibi scomodi e rumorosi (croccantezza compresa). buonissimo.it

Cosa mangia la redazione del Gambero Rosso mentre guarda SanremoTaralli, montagne di patatine, formaggi e fiumi di bollicine: in redazione è tutto pronto per trascorrere lunghe serate davanti alla TV. Ecco cosa sgranocchiamo davanti al Festival ... msn.com

È una maratona scandita dal metronomo Carlo Conti. Eppure Sanremo si ferma, e trattiene il fiato, quando sul palco immerso nel buio il soprano Valentina Gargano e un coro di venti elementi accompagnano Achille Lauro in un'interpretazione da brivido di Pe - facebook.com facebook

Dall’omaggio a Baudo al super ospite Tiziano Ferro, maratona fino a notte fonda. #Sanremo2026 x.com