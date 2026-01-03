Cosa si lascia da mangiare alla befana?

Cosa si lascia da mangiare alla Befana? La tradizione italiana prevede diverse specialità regionali, come la fugassa o le zeppole, simboli di festa. Tuttavia, per semplificare, è sufficiente un piattino di biscotti, che rappresenta un gesto semplice e gentile nei confronti della vecchina. La scelta dipende dalle abitudini e dal gusto personale, mantenendo sempre viva la tradizione con un gesto di cortesia.

Dalla fugassa della befana alle zeppole, la tradizione regionale è ricca di specialità. Ma per cavarsela senza troppa fatica basta un piattino di biscotti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

