Victor Osimhen in Nigeria-Tunisia ha realizzato il primo gol in questa edizione della Coppa d'Africa, ma subito dopo è stato ammonito per aver esultato in modo provocatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: I tifosi dell’Algeria puliscono lo stadio in Coppa d’Africa: il bellissimo gesto dopo la vittoria

Leggi anche: Coppa d’Africa 2026, chi sono i convocati della Serie A: da Lookman a N’Dicka, l’elenco squadra per squadra

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Osimhen provoca l’allenatore della Tunisia dopo il gol e viene subito punito in Coppa d’Africa - Tunisia ha realizzato il primo gol in questa edizione della Coppa d'Africa, ma subito dopo è stato ammonito per aver esultato ... fanpage.it