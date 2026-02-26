mai sul palco insieme fedez e achille lauro cosa sta succedendo davvero a sanremo

Dopo un cambio di scaletta nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, si torna a parlare di Achille Lauro e Fedez. La presenza dei due artisti sul palco viene discussa in modo approfondito, sollevando domande sulle dinamiche tra loro e le scelte di questa edizione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, generando numerosi commenti e interpretazioni.

Si riaccendono i riflettori su Achille Lauro e Fedez dopo un cambio di scaletta nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Sui social cresce la curiosità: i due artisti avrebbero evitato di incontrarsi sul palco dell’Ariston? Il dubbio nasce da una modifica dell’ultimo minuto che ha alimentato sospetti e retroscena. Secondo la scaletta circolata tra gli addetti ai lavori, a presentare il duo di “Male necessario” avrebbero dovuto essere Carlo Conti e Achille Lauro. Tuttavia, al momento dell’ingresso di Fedez e Marco Masini, sul palco Lauro non c’era. Al suo posto, accanto al conduttore, è comparsa Laura Pausini. L’assenza ha immediatamente fatto discutere il pubblico online. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

