Maccabi Tel Aviv sorprende l' AS Monaco in Eurolega

Il Maccabi Tel Aviv ha ottenuto una vittoria sorprendente contro l’AS Monaco in una partita di Eurolega. La squadra israeliana ha mostrato determinazione e ha saputo approfittare di alcune occasioni decisive durante l’incontro. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso gli osservatori, lasciando aperte molte possibilità per le prossime sfide del torneo.

In una sfida di EuroLeague disputata sul campo dell’AS Monaco, il Maccabi Tel Aviv impone il proprio ritmo fin dai primi minuti e conquista una vittoria significativa. Il punteggio finale, 86-91, testimonia una rimonta gestita con lucidità nei momenti chiave e una gestione precisa dei possessi negli ultimi minuti. La partita è rimasta aperta fino al finish grazie a una gestione efficace della pressione difensiva e a contributi pesanti dalla linea offensiva. Tarpley segna il primo strappo per il 76-75, ma i ragazzi di Walker IV e compagni reagiscono con autorevolezza: le giocate di Sorkin e Walker IV riportano avanti i biancoblù, mentre Dowtin jr chiude la regia ai liberi nel finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Maccabi Tel Aviv sorprende l'AS Monaco in Eurolega Pronostico Stoccarda-Maccabi Tel Aviv: i tedeschi sognanoStoccarda-Maccabi Tel Aviv è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv,... Bar Carlino 2025 | Maccabi Tel Aviv - BolognaDopo il grande successo della scorsa stagione, Bar Carlino torna per accompagnare il Bologna nella sua avventura europea. COLLIN Ignites the Fire | Hapoel - Partizan | R7 BASKETBALL HIGHLIGHTS 2025-26 Temi più discussi: BM DA EUROLEAGUE/ LA VIRTUS RITROVA UNA SERATA MAGICA: BARCELLONA BATTUTO 85-80 - di EUGENIO PETRILLO; Coppe nazionali: il bilancio (per ora) dei club di Eurolega tra conferme e cadute; Coppe nazionali: Turchia da copione, Israele con sorpresa; Coppe Nazionali 2026: l’Elite d’Europa domina, ma il fattore sorpresa rimescola le gerarchie. Colpo pesantissimo del Maccabi: Monaco battuto nel PrincipatoIl Maccabi Tel Aviv firma un successo di enorme peso a Montecarlo superando l'AS Monaco 86-91, in una gara vibrante in cui la squadra di Oded Kattash ha saputo resistere a momenti di ... pianetabasket.com State Cup: il Maccabi Tel Aviv ancora vincitore, Bnei Herzliya travoltoIl Maccabi Tel Aviv ha conquistato nuovamente la Coppa di Stato d'Israele, travolgendo il Bnei Herzliya 109–90 in una finale a senso unico all'Arena Menora Mivtachim. I padroni ... pianetabasket.com REGNO UNITO: TIFOSI DEL MACCABI PERICOLOSI UNA BUFALA GENERATA DALL'AI Il divieto imposto ai tifosi del Maccabi Tel Aviv FC - " di assistere alla partita di UEFA Europa League contro l’Aston Villa FC, in programma il 6 nov facebook #CEVChallengeCupM QF 1st leg Slovan Bratislava-Maccabi Tel Aviv 2-3 #pallavolo #volley #volleyball x.com