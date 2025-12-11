Pronostico Stoccarda-Maccabi Tel Aviv | i tedeschi sognano
La sfida tra Stoccarda e Maccabi Tel Aviv, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà giovedì alle 18:45. Un match importante per entrambe le squadre per consolidare le proprie posizioni nel girone. Ecco tutte le informazioni su probabili formazioni, pronostico e come seguirla in diretta.
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nove punti in cinque partite non permettono ad oggi allo Stoccarda di essere tra le prime otto ed evitare quindi i playoff. Ma il calendario arriva in aiuto alla formazione tedesca che ha grosse possibilità di entrare in quelle che eviteranno un paio di partite alla fine di questo giovedì. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Maccabi Tel Aviv, con un solo punto messo in cassaforte per ora, è penultimo nella classifica generale e di possibilità di andare avanti non ne ha. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Bundesliga : In Germania al 94 minuto dì gioco importante vittoria dell' Amburgo che batte lo Stoccarda, in piena zona Europa, per 2-1 grazie al goal partita del portoghese Viera . Amburgo che dopo la promozione dello scorso anno, vuole la salvezza, se - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Stoccarda-Maccabi Tel Aviv: i tedeschi sognano - Maccabi Tel Aviv è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League: tv, formazioni, pronostico. Segnala ilveggente.it
Pronostico Stoccarda vs Maccabi Tel Aviv – 11 Dicembre 2025 - La sfida tra Stoccarda e Maccabi Tel Aviv, valida per la UEFA Europa League, promette scintille all’MHPArena l’11 Dicembre 2025 con calcio d’inizio alle ... Scrive news-sports.it