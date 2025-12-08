Panatta | Le persone che hanno scagliato le pietre contro il pullman della Juventus hanno tutto il mio disprezzo Che vergogna

Daniele Panatta esprime la sua condanna verso chi ha scagliato pietre contro il pullman della Juventus, definendo il gesto una vergogna. La vicenda suscita sdegno e ribellione, sottolineando l'importanza di rispetto e civiltà nel calcio e nella società.

. Parla l’ex tennista. Il post partita di  Napoli-Juventus  ha generato un  confronto acceso  che ha travalicato l’analisi del campo.  Adriano Panatta, ex campione di tennis e opinionista Rai alla  Domenica Sportiva, è intervenuto con  durezza  per commentare gli  episodi accaduti fuori dallo stadio. L’aggressione al pullman: «Una grandissima vergogna». Panatta  ha condannato senza mezzi termini l’ aggressione al pullman della Juventus, colpito al momento dell’arrivo al  Maradona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

