Panatta | Le persone che hanno scagliato le pietre contro il pullman della Juventus hanno tutto il mio disprezzo Che vergogna

Daniele Panatta esprime la sua condanna verso chi ha scagliato pietre contro il pullman della Juventus, definendo il gesto una vergogna. La vicenda suscita sdegno e ribellione, sottolineando l'importanza di rispetto e civiltà nel calcio e nella società.

. Parla l’ex tennista. Il post partita di Napoli-Juventus ha generato un confronto acceso che ha travalicato l’analisi del campo. Adriano Panatta, ex campione di tennis e opinionista Rai alla Domenica Sportiva, è intervenuto con durezza per commentare gli episodi accaduti fuori dallo stadio. L’aggressione al pullman: «Una grandissima vergogna». Panatta ha condannato senza mezzi termini l’ aggressione al pullman della Juventus, colpito al momento dell’arrivo al Maradona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Panatta: «Le persone che hanno scagliato le pietre contro il pullman della Juventus hanno tutto il mio disprezzo. Che vergogna»

Approfondisci con queste news

Panatta: "Vorrei esprimere tutto il mio disprezzo per quelle persone, perché le chiamo persone e non tifosi, che hanno attaccato il pullman della Juventus, che hanno fischiato Spalletti all’ingresso in campo al Maradona e anche quelli che hanno insultato le mo Vai su Facebook

Panatta furioso per la vicenda del pullman Juve: "Che disprezzo, è una vergogna!". Poi ringrazia Gasperini - Adriano Panatta è interventuo alla Domenica Sportiva senza usare giri di parole per condannare quanto accaduto al pullman della Juve prima della partita con il Napoli e non solo: "Vorrei esprimere tut ... Secondo msn.com