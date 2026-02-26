Ideale per i make-up veloci (soprattutto la mattina), è la scelta giusta per chi desidera un trucco leggero e radioso in ogni occasione. Tra le più apprezzate, un prodotto budget friendly che ha conquistato molti cuori nella sua più recente formulazione (oltre a essere tra le più vendute): la Magic BB di L'Oréal Paris, la base viso multitasking arricchita da SPF con cui prepararsi in pochi istanti e con una resa davvero convincente. L'Oréal Magic BB cream tra le più amate e acquistate per un viso glowy Infusa di pigmenti minerali, bitamina B5 ed E, questa crema uniformante si presenta con una texture fondente di colore bianco che, a contatto con la pelle del viso, si adatta all’incarnato per restituire uniformità, luce e compattezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'Oréal Magic BB Cream, perché usarla al posto del fondotinta

Come recuperare i codici PIN e PUK della CIE per usarla al posto dello SpidPer attivare e utilizzare la tua Carta di Identità Elettronica (CIE) al posto dello Spid potresti aver bisogno del codice PIN eo del codice PUK...

Ecco perché non serve disperarsi se si è sbagliato il colore del fondotintaFondotinta troppo chiaro o troppo scuro? Sottotono caldo invece che freddo? Non serve piangere sul fondotinta sbagliato, basta solo trovare il metodo...

I Stopped Using Foundation — Not Because I Wanted To!

Argomenti discussi: La BB cream con SPF è l'alternativa per chi vuole abbandonare il fondotinta, ma non un incarnato uniforme e radioso.

L’Oréal Paris : cette BB crème magique qui s’adapte à votre carnation n’est qu’à 12 € sur AmazonLa BB crème est un compromis idéal pour un maquillage naturel en été. Et bonne nouvelle : la BB C'est Magic de L'Oréal Paris est à seulement 12 euros sur Amazon. Personnellement, je m'en sers comme ... ohmymag.com

L'ORÉAL Nude magic BB powder - Poudre universelle perfectrice de teintL'ORÉAL Nude magic BB powder - Poudre universelle perfectrice de teint (Soins du visage - BB crèmes): découvrez gratuitement si ce produit est dangereux ou sain pour vous. Nos experts ont analysé la ... quechoisir.org