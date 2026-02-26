L’olio italiano non è tutto italiano

In alcuni casi, l’olio che viene venduto come italiano non lo è del tutto. Può contenere anche olio proveniente da altri paesi, come la Tunisia, e viene poi etichettato come prodotto italiano. Questa pratica crea confusione tra i consumatori e mette in discussione la provenienza reale del prodotto. È importante conoscere bene cosa si compra e leggere attentamente le etichette.

A volte è olio tunisino o di altri paesi, mescolato con quello italiano e poi rivenduto all'estero: si può fare, ma i produttori non sono contenti Il 2025 è stata una buona annata per la produzione di olio in Italia: dai frantoi sono uscite circa 298mila tonnellate, un terzo in più rispetto all'anno scorso. Nel settore però non tutti sono contenti, perché negli ultimi mesi, proprio quelli della raccolta, il prezzo dell'olio extravergine è sceso molto. Secondo Coldiretti, la più grande tra le organizzazioni italiane di produttori, si deve alla concorrenza dell'olio che arriva dalla Tunisia, che è il secondo produttore mondiale dopo la Spagna.