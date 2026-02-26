L’Italia si trova in una fase di forte frammentazione politica e istituzionale, con tensioni che si riflettono nelle decisioni e nelle relazioni tra le diverse forze presenti nel paese. La situazione attuale rende complesso il percorso per trovare soluzioni condivise, alimentando uno stato di instabilità che coinvolge vari livelli di governo e amministrazioni. La conseguenza di tutto ciò si traduce in un clima di incertezza diffusa.

La forte presa di posizione è quella del presidente del Tar del Fvg, Carlo Modica de Mohac, intervenuto questa mattina a Trieste all'inagurazione dell'anno giudiziario del massimo organo della giustizia amministrativa. Un lungo ragionamento, su diritti, tutele, pretese e ruoli di politica e magistratura. "Conciliare è diventato difficilissimo" L'Italia è ormai "divisa e spaccata a metà", dove conciliare le contrapposizioni è diventato "difficilissimo" con conseguenze sulla questione giurisdizionale capaci di provocare “il caos istituzionale”. Non ha usato mezzi termini il presidente del Tar del Friuli Venezia Giulia, Carlo Modica de Mohac, intervenuto questa mattina in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del massimo organo della giustizia amministrativa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Il presidente del Tar: "L'Italia è un paese diviso, spaccato a metà e nel caos istituzionale"L'Italia è ormai "divisa e spaccata a metà", dove conciliare le contrapposizioni è diventato "difficilissimo" con conseguenze sulla questione...

Temi più discussi: Blog | Addio al mito della grande famiglia: l’Italia è un Paese di singles; L’autobiografia dell’Italia in corso d’opera; Board of Peace contro la Striscia di Gaza: l’Italia non è osservatore ma complice; Ciclo formativo L’Italia e l’Unione europea, chi fa che cosa: dall’Ue, allo Stato, alle Regioni e Province autonome, fino ai Comuni.

Sanremo è come l’Italia: una fenice che rinasce sempre, anche se non ci piaceIl Festival rispecchia perfettamente il tempo in cui viviamo: si misura soltanto con la quantità di successo. E ha in sé la forza di rappresentare tutto ... repubblica.it

Come funziona la lista di attesa per un trapianto in ItaliaL’accesso alla lista passa dai Centri trapianto e dalla rete di coordinamento: il paziente viene valutato per l’idoneità secondo indicazioni nazionali condivise che sono specifiche per organo ... italiaoggi.it

“Sono stanco di sentirmi dire che non sono italiano nel Paese in cui sono nato e cresciuto, dove ho studiato, dove mia madre ha vissuto la maggior parte della sua vita e dove un giorno farò famiglia”. Chissà come sarebbe stato l’Inno nazionale cantato da Gha - facebook.com facebook

L’ #Italia è proprio un #Paese di #navigatori, #poeti e soprattutto #santi #Sanremo26 x.com