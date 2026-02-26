L' Iran imbocca la strada dell' offerta economica a Trump per scongiurare la guerra

Contromossa di Teheran. L'Iran sta infatti cercando di offrire incentivi economici, inclusi investimenti nelle sue riserve di petrolio e nei suoi giacimenti di gas, per convincere il presidente Usa Donald Trump a evitare la guerra. Lo riporta il Financial Times. Secondo una fonte, la Repubblica islamica cercherà di sfruttare la propensione di Trump per gli accordi e offrirà un accordo conveniente per gli Stati Uniti. Un'offerta del genere sarebbe "specificamente rivolta al presidente e sarebbe un'importante manna economica in termini di petrolio, gas e diritti su minerali essenziali", ha detto la fonte al FT. Nel frattempo, i negoziatori statunitensi e iraniani si incontrano oggi a Ginevra per un terzo round di colloqui sul programma nucleare di Teheran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

