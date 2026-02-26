Per la collezione Autunno Inverno 2026, Peserico propone un’interpretazione che invita a sollevare lo sguardo verso il cielo, lasciando che i cambi di tonalità e le variazioni di atmosfera ispirino i capi. La linea si sviluppa attraverso forme e materiali pensati per catturare la dinamicità delle sfumature e delle luci che attraversano l’infinito.

Dalla Terra al cielo, la collezione FW26 trasforma orbite, riflessi e materia in un'eleganza che illumina la passerella. Per l'Autunno Inverno 2026 di Peserico l'ispirazione nasce da un cambio di prospettiva: lo sguardo si solleva e si lascia guidare dall'immensità del cielo, che muta colore e consistenza verso l'infinito. La Terra diventa l'osservatorio privilegiato, il punto fermo da cui guardare movimenti e presenze che scorrono nello spazio. È una visione in cui rigore e meraviglia convivono con naturalezza, come parti dello stesso equilibrio. E più si contempla l'infinito, più ci si ritrova, perché ogni scoperta rimanda a chi osserva.

© Iodonna.it - L’infinito autunno inverno 2026 di Peserico

