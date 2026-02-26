Elodie e Andrea Iannone si sono incontrati di nuovo in strada. L’occasione ha portato a un confronto tra i due, che si è svolto in modo acceso. La discussione si è protratta per alcuni minuti, attirando l’attenzione di chi passava. Dopo qualche istante, i due si sono allontanati, lasciando intendere che non tutto fosse risolto.

Recentemente, Elodie ed il suo ex fidanzato, Andrea Iannone, si sono rivisti. L’incontro, tuttavia, non si sarebbe concluso nel migliore dei modi. A rivelare lo scoop è stata la rivista “Diva e Donna”. Il settimanale ha pubblicato una serie di immagini che ritraggono lo sportivo, a bordo della sua auto, e la cantante fuori. Stando a quanto trapelato, tra i due sarebbe scoppiato un litigio in strada. L’ex concorrente di “Amici”, dopo uno scambio di battute accese, avrebbe urlato contro Iannone; che, sarebbe poi, corso via, sfrecciando. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Non è finita qui. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Litigio assurdo tra Elodie e Iannone: urla in strada, rapporto a pezzi, lei si rifugia dalla fidanzata FranceskaUn incontro inatteso, qualche parola di troppo e un addio che sembra ormai definitivo.

Elodie litiga in strada con Andrea Iannone: poi corre tra le braccia di Franceska NurediniL’incontro diventa ‘scontro’ La strada di Milano si trasforma in un set di gossip da rotocalco: Elodie e Andrea Iannone finiscono al centro delle...

Temi più discussi: Elodie, rivede Andrea Iannone: scatta il litigio in strada; Elodie rivede Andrea Iannone e poi si mostra sorridente con Franceska Nuredini; Elodie, lite furiosa con Andrea Iannone in auto. Poi arriva Franceska Nuredini: Dalle urla a baci e abbracci.

La paparazzata di Elodie, prima con Andrea Iannone e poi con Franceska NurediniNuovo gossip su Elodie e Andrea Iannone. Il settimanale Diva e Donna li ha beccati insieme e fa sapere che avrebbero litigato. La cantante poi avrebbe visto la ballerina Franceska Nuredini, con la ... novella2000.it

Tensione in strada per Elodie e Andrea Iannone: dopo la lite, lei cerca rifugio dall'amicaElodie e Iannone al centro del gossip dopo un litigio pubblico; nuove voci su legami sentimentali, ma nessuna conferma ufficiale. serial.everyeye.it

Elodie, dall'incontro turbolento con Andrea Iannone al sorriso ritrovato con Franceska - facebook.com facebook

Elodie, lite con Andrea Iannone in strada. «Poi lei corre da Franceska» x.com