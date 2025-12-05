Abbiamo iniziato a picchiarci ho visto il sangue Poi ho detto ‘perché l’ho fatto?' | Boateng racconta la rissa con Livaja
“Abbiamo iniziato a picchiarci. Mi ha colpito al labbro, che si è aperto e sanguinava. Ce le siamo date davvero”. A parlare è Kevin Prince Boateng nel corso di una ospitata nel podcast UNSCRIPTED by Josh Mansour. L’ex centrocampista del Milan ha infatti raccontato un brutto litigio con Marko Livaja, ex attaccante dell’Inter e compagno di Boateng al Las Palmas, in Spagna. Tutto è cominciato da un litigio in campo poi degenerato: “Un giorno litighiamo in allenamento: io gli dico ‘Passala, smettila di essere egoista’. Lui risponde ‘Stai zitto’. Dopo l’allenamento la tensione era passata, così l’ho portato in cucina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
