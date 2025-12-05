Lexus Lfa Concept | stile e prestazioni per la supercar elettrica del futuro

La casa giapponese ha svelato il prototipo che anticipa la futura vettura sportiva a due posti e zero emissioni di CO2. Si tratta di un modello ad alte prestazioni voluto da Akio Toyoda e sviluppato insieme alle GR GT e GR GT3 del Toyota Gazoo Racing. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lexus Lfa Concept: stile e prestazioni per la supercar elettrica del futuro

