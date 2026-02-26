Leverkusen-Mainz 05 sabato 28 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria sofferta per il werkself contro gli 05er

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15:30 si gioca la partita tra Leverkusen e Mainz 05. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono disponibili per chi vuole scommettere. Il Leverkusen, che ha già assicurato l’accesso agli ottavi di Champions League con un pareggio, ora mira a ottenere una vittoria contro il Mainz 05 per migliorare la posizione in campionato.

Lo 0 a 0 di martedì scorso è bastato al Leverkusen di Hjulmand per blindare l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, ma oggi serve una vittoria contro il Mainz 05 di Fischer per recuperare terreno in campionato. Una gara sulla difensiva contro i greci, senza comunque soffrire troppo, terminata a reti bianche con Blaswich non particolarmente impegnato.

Bundesliga 2025-2026: Bayer Leverkusen-Mainz, le probabili formazioni
Alla BayArena va in scena una sfida importante sia per i piani alti, in particolare per il quarto posto, sia per la zona salvezza.

Pronostico Bayer Leverkusen vs FSV Mainz 05 – 28 Febbraio 2026
La sfida di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e FSV Mainz 05, in programma il 28 Febbraio 2026 alle 15:30 alla BayArena, promette intensità e ritmo.

Dopo 7 partite senza vittorie, i 3 punti conquistati contro il Bayer Leverkusen sono stati provvidenziali per rifiatare, mettere un po' di distanza dal terzultimo posto.