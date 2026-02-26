Legge elettorale intesa nel centrodestra Schlein | Proposta inaccettabile

Nella notte, le forze di maggioranza hanno raggiunto un accordo sulla nuova legge elettorale, puntando a garantire la stabilità del Paese. La proposta è stata discussa a lungo e ora passa alla fase finale, con l'intento di portare avanti un testo condiviso che possa essere approvato nelle assemblee legislative. La questione rimane al centro dell'attenzione politica in vista delle prossime settimane.

Previste le ultime limature tecniche e un passaggio finale coi leader dei partiti di centrodestra, prima che il testo di legge venga depositato Le forze di maggioranza nella notte hanno trovato un'intesa sulla nuova legge elettorale con l'obiettivo di garantire la "stabilità" del Paese. Il testo della nuova legge, che qualcuno ha iniziato a ribattezzare "Stabilicum", sarebbe ora oggetto delle ultime limature tecniche e di un ultimo passaggio coi leader dei partiti di centrodestra, prima di essere depositato. L'impianto generale è quello noto: basta coi collegi uninominali del Rosatellum, si torna al sistema proporzionale con un premio di maggioranza (70 seggi alla Camera, 35 al Senato) alla coalizione che supera il 40%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Legge elettorale, intesa nel centrodestra. Schlein: "Proposta inaccettabile" Legge elettorale, intesa nel centrodestraPreviste le ultime limature tecniche e un passaggio finale coi leader dei partiti di centrodestra, prima che il testo di legge venga depositato Le... Legge elettorale, intesa nel centrodestra: proporzionale con premio di maggioranzaPreviste le ultime limature tecniche e un passaggio finale coi leader dei partiti di centrodestra, prima che il testo di legge venga depositato Le... Temi più discussi: Legge elettorale, intesa nella maggioranza: Proporzionale e soglia al 3%. Pd: Irricevibile; Legge elettorale in settimana, si cerca lo sprint. Preferenze in bilico; Meloni accelera sulla legge elettorale e gli alleati frenano; Legge elettorale, il centrodestra accelera. Un premio sopra il 40%. Legge elettorale, intesa nel Governo/ Proporzionale con premio: novità ballottaggio, saltano le preferenzeIntesa sulla nuova legge elettorale dal 2027: Governo punta al proporzionale con super premio sopra il 40%, ballottaggio (ad una condizione) ... ilsussidiario.net Riforma legge elettorale, nella notte intesa nel Centrodestra. Accordo sul proporzionale con premio di maggioranzaIntesa raggiunta nella notte nel centrodestra sulla riforma della legge elettorale. Niente preferenze, possibile ballottaggio tra 35% e 40% ... affaritaliani.it Riforma della legge elettorale: il centrodestra deposita il testo. Le opposizioni: “Inaccettabile” Il centrodestra ha depositato in Parlamento il testo della riforma della legge elettorale, composto da tre articoli. Il disegno di legge è stato presentato al Senato ed è in facebook La nuova proposta di legge elettorale elimina un'incognita-chiave: i collegi uninominali, che nel 2022 andarono per oltre l'80% alla coalizione guidata da Meloni perché il centrosinistra era diviso. Con il campo largo unito, diventavano una mina vagante per il x.com