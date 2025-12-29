Forza Italia ha annunciato un accordo con le forze del Centrodestra sulla riforma elettorale. La proposta prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza, ispirato alle elezioni regionali. La conferma di questa intesa rappresenta un passo importante nel percorso di modifica della legge elettorale italiana, con l’obiettivo di definire un modello chiaro e condiviso tra le forze politiche coinvolte.

Forza Italia conferma un accordo con le forze del Centrodestra sui principi fondamentali della riforma elettorale, puntando a un sistema proporzionale con premio di maggioranza ispirato al modello delle elezioni regionali. A fare il punto sulla situazione è il portavoce nazionale e vice-capogruppo vicario alla Camera, Raffaele Nevi, intervistato da Affaritaliani. Nevi spiega che, con la nuova legge, verrebbero cancellati gli attuali collegi uninominali, che oggi rappresentano circa un terzo dei parlamentari. Restano ancora da definire alcuni dettagli rilevanti, come la possibile indicazione del candidato premier sulla scheda, l’introduzione delle preferenze e le soglie di sbarramento necessarie per far scattare il premio di maggioranza alla Camera e al Senato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Legge elettorale, Forza Italia annuncia: “Accordo nel centrodestra, ecco come sarà”

