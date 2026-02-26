L’ecosistema economico bergamasco si rafforza grazie a una nuova e strategica collaborazione

Nasce una nuova alleanza per sostenere il talento dei giovani e la competitività delle imprese. Grazie alla convenzione tra l’Università degli studi di Bergamo e Bergamo Sviluppo, la ricerca universitaria trova uno sbocco diretto nel mercato, facilitando l’insediamento di nuove imprese presso l’Incubatore del POINT di Dalmine e promuovendo il trasferimento tecnologico verso il tessuto produttivo. Bergamo Sviluppo e l’Università di Bergamo hanno siglato un accordo per promuovere l’autoimprenditorialità e l’innovazione tecnologica. Mercoledì 25 febbraio, nella sede della Camera di Commercio di Bergamo, è stata ufficializzata l’intesa strategica che mira a sostenere l’imprenditorialità locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

