L’economia jesina si risveglia Un +15 tra aperture e chiusure

Dopo anni di sofferenza, l’economia di Jesi lancia un segnale di riscossa. Il 2025 si chiude con un timido ma significativo +15 nel saldo tra aperture e chiusure aziendali. Un dato ancor più significativo se si guarda al passato recente: tra il 2023 e il 2024, la città aveva perso complessivamente ben 272 ditte attive. A spingere il segno "più" è stato soprattutto il settore terziario, capace di generare 44 nuove imprese rispetto all’anno precedente. Di contro, continua a preoccupare il comparto della manifattura, che registra una flessione di 26 unità. Sostanzialmente stabili, invece, l’agricoltura e l’edilizia. Nonostante l’inversione di tendenza, la prudenza è d’obbligo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

