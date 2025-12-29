Montegrotto Terme il commercio torna a crescere | più aperture che chiusure nel 2025

Nel 2025, il commercio a Montegrotto Terme registra una lieve crescita, con più aperture che chiusure di attività. I dati dell’ufficio Attività produttive evidenziano un tessuto economico che, nonostante le difficoltà, mostra segnali di stabilità e una moderata ripresa. Un trend positivo che testimonia la capacità di adattamento del settore commerciale locale.

Il 2025 si chiude con un segno “più” per il commercio di Montegrotto Terme. I dati elaborati dall’ufficio Attività produttive del Comune restituiscono l’immagine di un tessuto economico che, pur in un contesto complesso, mostra segnali di tenuta e una moderata ripresa. Il bilancio complessivo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

La crisi degli ambulanti di Abano e Montegrotto: «Affari scesi del 15 per cento».

