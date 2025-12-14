Lecco affronta quotidianamente il problema del traffico congestionato, che rende difficile la vita dei cittadini. Tra shopping natalizio, cantieri e incidenti, la città si trova spesso ostaggio delle auto in coda, con le strade sovraccariche e il centro cittadino soffocato dal caos veicolare.

LECCO Lecco e i lecchesi assediati e soffocati dal traffico. Shopping di Natale, cantieri, lavori in corso, incidenti. Entrare e uscire dalla città dei Promessi sposi, attraversarla, anche spostarsi all’interno sono una missione impossibile. Per andare da Lecco a Pescate, un tragitto di nemmeno 5 chilometri, attraversando il Terzo ponte Manzoni della Statale 36, può volerci quasi un’ora e mezza. Quasi tre quarti d’ora invece è il tempo di percorrenza da Pescate fino al Ponte Nuovo di Lecco, 4 chilometri appena. È così ormai tutti i giorni dalla festa patronale di San Nicolò e dal ponte dell’Immacolata, nonostante l’apertura prolungata agli automobilisti del Ponte Vecchio a senso unico alternato a seconda delle fasce orarie. Ilgiorno.it

Capoluogo ostaggio delle auto in coda - LECCO Lecco e i lecchesi assediati e soffocati dal traffico. ilgiorno.it