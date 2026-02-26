Le ragioni di Osimhen perché non ha esultato contro la Juve

Durante la partita, l’attaccante ha scelto di non esultare dopo il gol, un gesto che ha attirato l’attenzione dei presenti. La decisione di non festeggiare potrebbe essere legata a motivazioni personali o a un senso di rispetto verso l’avversario, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali a riguardo. La scena ha lasciato spazio a molte interpretazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Torino, 26 febbraio 2026 – Forse la miglior Juventus della stagione o, per lo meno, una delle migliori. Dopo un'andata horror, con la pesante sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray, nella gara di ritorno i bianconeri ci hanno provato con tutte le loro forze, anche nonostante l'inferiorità numerica. Prima il vantaggio di Locatelli su calcio di rigore al 37', poi le cose si sono complicate all'inizio del secondo tempo con l'espulsione di Kelly. Ma la Vecchia Signora non si è arresa e ha continuato ad attaccare, riducendo ulteriormente le distanze con Gatti al 70', per poi trovare il 3-0 con McKennie dodici minuti dopo. Quindi la fine dei tempi regolamentari e il match che prosegue ai supplementari: è ancora la Juventus ad avere in mano il pallino del gioco e al 96' Zhegrova fallisce clamorosamente l'occasione del 4-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Perché Osimhen non ha esultato dopo il gol che ha eliminato la Juventus dalla Champions LeagueVictor Osimeh ha segnato il gol nei supplementari che ha spezzato le speranze di qualificazione della Juventus in Champions League.

