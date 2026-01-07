Le due anime di Achille Lauro icona rock ribelle e cantautore romantico

Achille Lauro, artista italiano, unisce in sé due anime: quella rock ribelle e il’anima cantautorale romantica. Dopo un 2025 ricco di nuove uscite e successi, si conferma una figura di rilievo nel panorama musicale. La sua capacità di attraversare generi e stili ha contribuito a sfatare stereotipi e giudizi superficiali, dimostrando un talento poliedrico e una costante evoluzione artistica.

Reduce da un duemila venticinque ricco di nuova musica e traguardi raggiunti, Achille Lauro si conferma uno degli artisti più amati dell'ultimo anno, scardinando i giudizi, spesso errati, che lo volevano inquadrare esclusivamente come un poco di buono e incapace. Achille Lauro: l'evoluzione di un artista visionario. Achille Lauro, all'anagrafe Lauro De Marinis, ha una lunga storia musicale alle spalle. Classe 1990, nato a Verona ma cresciuto a Roma, comincia a fare musica intorno al duemila undici, dopo aver abbandonato gli studi. Sin da piccolo si è accostato alla scrittura come strumento per raccontare il proprio vissuto e i propri sentimenti, quasi come fosse una cura per l'anima; l'artista stesso ricorda delle notti passate a scrivere fino all'alba, quasi come fosse spinto da un'irrefrenabile urgenza di dire la propria.

